Yeni salgın kapıda bu seferkinin adın 'koyun çiçeği'!





GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR





KOYUN ÇİÇEĞİ SÜRÜLERİ YOK ETTİ





"DURUM FELAKET"

Yunanistan’ın orta kesiminde koyun çiçeği salgını, sürüleri yok ederken çiftçiler çaresiz durumda kaldı. Yunan yetkililer, hayvan hareketlerine ülke çapında yasak getirilmesi ihtimaline karşı uyarıda bulunuyor.Oldukça bulaşıcı olan bu virüs, gıda fiyatlarını artırma riski taşırken, ülkenin meşhur peyniri feta üretimini de tehdit ediyor.Kileler belediyesinde yaşayan 45 yaşındaki üç çocuk babası Giorgos Tasioulis, boşalan koyun ahırlarının önünde gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor.Tasioulis “Birliğimiz… sıfıra döndü, ailemiz sıfıra döndü” açıklamasını yaptı. Henüz birkaç hafta önce, 900 koyunu çiftliğinin birkaç metre ötesine gömülmek üzere itlaf edilmişti. 2020’den bu yana üreme tesisini modernleştirmek için yaklaşık 2 milyon euro (2,35 milyon dolar) yatırım yapan Tasioulis’in işletmesi artık sessiz.Günün Trend HaberleriYunanistan’ın tarım kalbi olan Thessaly bölgesinde koyun çiçeği sürüleri yok ediyor. Resmî rakamlara göre, son 12 ayda 260 binden fazla koyun ve keçi — ulusal sürünün yaklaşık yüzde 2’si itlaf edildi, 1.100 çiftlik kapandı.Kileler en ağır darbeyi aldı; Temmuz’dan bu yana 40 bin hayvan yok edildi, 80 damızlık işletmesi kapandı.Tasioulis, “Durum tam bir felaket” diyor.Birkaç kilometre ötede, başka bir yetiştirici Vagelis Karajiolis hâlâ ayakta kalmaya çalışıyor ama zorlanıyor:“Her sabah çiftlikte neyle karşılaşacağız, enfeksiyon olacak mı diye düşünüyorum. Geceleri uyuyamıyoruz” diye anlatıyor.Thessaly, Yunanistan’ın koyun ve keçi etinin %15’ini, süt ve feta peynirinin ise yaklaşık üçte birini üretiyor. Ancak bölge son yıllarda peş peşe darbe aldı. 2023’te yaşanan Daniel fırtınası, geniş tarım alanlarını sular altında bırakmış, ekinleri yok etmiş ve hayvanları öldürmüştü.Karajiolis, “Tam toparlandığımızı düşünürken koyun çiçeği geldi ve bizi bitirdi” diyor.Yetkililer 10 günlük acil durum planı başlattı; veterinerler çiftliklere gönderildi, dezenfeksiyon bölgeleri kuruldu. Ancak birçok çiftçi için bu önlemler çok geç kaldı.Thessaly Çiftçiler Federasyonu Başkanı Dimitris Mpaloukas, “Ne yazık ki o dönemde alınması gereken sert tedbirler uygulanmadı” dedi.Yunanistan Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Kostas Tsiaras, çiftçilere enfeksiyonları gizlememeleri çağrısı yaptı. Tsiaras, kamu yayıncısı ERT’ye yaptığı açıklamada, “Sorumluluk tüm taraflarda olmalı; çünkü hayvancılığımız risk altında” dedi.80 yaşındaki peynir üreticisi Nikos Karakanas ise boş süt tanklarını göstererek, “Çiçek yüzünden bütün koyunları öldürdüler. 10 çalışanım vardı, şimdi hiç kimse yok” diye konuştu.