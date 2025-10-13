Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Schengen kuralları Türk vatandaşları nasıl etkileyecek? /13 Ekim 2025 13:36

Yeni Schengen kuralları Türk vatandaşları nasıl etkileyecek?

Avrupa Birliği, yeni dijital sınır sistemi EES ile seyahati daha güvenli ve düzenli hale getirmeyi hedefliyor. Sistem, Schengen Bölgesi’ne giriş ve çıkışları dijital olarak takip edecek. Yolcuların biyometrik verileri sınır kontrollerinde kayıt altına alınacak. Peki Avrupa Birliği’nin yeni dijital sınır sistemi EES nedir ve nerelerde uygulanıyor? Sistem Türk vatandaşlarını nasıl etkileyecek ve ne zaman tamamen devreye girecek? İşte yanıtlar.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği'nin uzun süredir ertelenen dijital sınır sistemi Giriş/Çıkış Sistemi (EES) artık kademeli olarak kullanılmaya başlandı. Sistem, seyahati daha güvenli ve rahat hale getirmeyi hedefliyor, ancak ilk kayıt sırasında kuyrukların oluşabileceği endişesi bulunuyor.

EES NEDİR VE HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR?
EES, AB vatandaşı olmayanların Schengen Bölgesi’ne giriş ve çıkışlarını dijital olarak takip eden bir sistem. Schengen Bölgesi, çoğunluğu AB üyesi 29 Avrupa ülkesini kapsıyor. Yeni sistemle birlikte, sınır kontrollerinde parmak izi ve fotoğraf kaydı alınacak.

6 AY İÇİNDE TAMAMEN FAALİYETE GEÇECEK
EES, pasaportların damgalandığı mevcut uygulamanın yerini alacak. Sistemde pasaport bilgileriyle birlikte parmak izi ve yüz görüntüleri de dijital kayıtlara işlenecek. Avrupa Komisyonu, birkaç kez ertelenen sistemin 12 Ekim’de devreye gireceğini Temmuz ayında duyurdu.

Sistem, ilk etapta kademeli olarak uygulanacak. Bu da EES ile ilk karşılaşmanın seyahat ettiğiniz ülke ve tarihe bağlı olacağı anlamına geliyor. EES, 10 Nisan 2026’dan itibaren 6 ay içinde tamamen aktif olacak.

TÜRKİYE’DEN SEYAHAT EDENLERİ NASIL ETKİLEYECEK?
EES, Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydedecek. Geçerli bir Schengen vizesi ile seyahat edenler sisteme dahil olacak. Sistem, vize sürelerinin aşılmasını önlemek için gerçek zamanlı kontrol sağlayacak.

Schengen Bölgesi’ne giriş veya çıkış yapan Türk vatandaşları, sınır noktalarında pasaport kontrolü sırasında biyometrik verilerini (parmak izi ve yüz görüntüsü) paylaşacak. Bu bilgiler EES veri tabanına kaydedilecek ve seyahat geçmişi ile kalış süreleri takip edilecek.

İlk etapta kademeli uygulanacak sistem, bazı sınır noktalarında sınırlı işlevle başlayacak. EES yalnızca AB üyesi veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Schengen kuralları Türk vatandaşları nasıl etkileyecek? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:46:57