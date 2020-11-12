Samanyolu Haber /Politika / Yeni seçim anketinden çıkan dikkat çekici sonuç /12 Kasım 2020 21:57

Yeni seçim anketinden çıkan dikkat çekici sonuç

Metropoll Araştırma tarafından yapılan yeni seçim anketinde kararsız seçmen oranının son yıllardaki en yüksek oranda çıktığı belirtildi.

SHABER3.COM

Metropoll Araştırma’nın son anketinden çok çarpıcı bir sonuç çıktı. Bugüne kadar görülmüş en yüksek kararsız seçmen oranlarından birine ulaşıldı. Ankete göre, ekim ayı itibarıyla kararsız seçmenin oranı yüzde 25,3 oldu. Bu, her dört seçmenden birinin oy verecek parti aradığına işaret ediyor.



Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Metropoll’ün 2014-2020 sürecindeki aylık araştırmalarında kararsızların değişimi. Tesbit edilen en yüksek değer %25,2” notunu düştü.

DAHA ÖNCE EN YÜKSEK DÖNEM 7 HAZİRAN ÖNCESİYDİ 

Grafikte salgın dönemine dek tespit edilen en yüksek kararsız oranının AKP’nin ilk kez Meclis’te tek başına hükûmet kurmaya yeterli sandalyeyi kazanamadığı 7 Haziran seçimlerinde olduğu görülüyor. O dönem dahi bu oran yüzde 20,2 olarak gerçekleşmiş. Bu seçimden 6 ay sonra yapılan 1 Kasım seçiminde ise kararsızların oranının sert bir şekilde düşerek yüzde 13,6’ya gerilediği göze çarpıyor. Bu seçimde AKP yeniden tek başına hükûmet kuracak sandalye sayısına sahip olabilmişti. Bu da kararsız seçmenin daha çok AKP seçmeni olduğu yönünde yorumlanıyor.

Koronavirüs salgını döneminde ise bu oran aşılarak yüzde 23,4’e yükseldi. Daha sonra yüzde 18,7’ye kadar gerileyen kararsız seçmen oranı, ekim ayında pik yaparak yüzde 25,3’e çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni seçim anketinden çıkan dikkat çekici sonuç Sonraki Haber >>

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sürücüye rögar kapağı şoku

Sürücüye rögar kapağı şoku

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:22:32