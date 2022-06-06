Yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin sosyal medya hesabında yeni bir seçim anket sonucu paylaşıldı.





27 ilde 2 bin 700 kiliyle yapıldığı belirtilen ve 'Bu Pazar Milletvekilliği Seçimi Olsa' sorusunun yöneltildiği ankette AKP ile CHP'nin hemen hemen aynı oy oranında olduğu görülüyor.





Yeni kurulan partilerden Genel Başkanlığını Fatih Erbakan'ın yürüttüğü Yeniden Rafep Partisi ile Ali Babacan'ın lideri olduğu DEVA Partisi'nin ise kararsızlar dağıtıldak sonra ulaştığı yüzde 2.5'luk oy oranı ise dikkat çektiyor.





İşte o anket sonuçları:













