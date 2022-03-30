Samanyolu Haber /Politika / Tartışılan Seçim kanunuyla ilgili yeni gelişme /30 Mart 2022 21:37

Tartışılan Seçim kanunuyla ilgili yeni gelişme

Tartışmalara neden olan ve seçim barajının yüzde 7 olarak belirlendiği yeni seçim kanunun birinci kısmının Meclis'te kabul edildiği belirtildi.

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Son günlerin en çok tartışılan politika gelişmeleri arasında yer alan yeni seçim kanunuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

Meclis'te görüşülen teklifin birinci kısmının kabul edildiği ifade edildi.

CHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ GELDİ

Meclis Genel Kurulu’nda AKP ve MHP ortaklığıyla getirilen seçim kanun teklifinin görüşmelerinde muhalefet yasalarla oynanarak, seçim kazanmanın hedeflendiğini vurguladı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, AKP'ye "Tarihe gömüleceksiniz" diye seslendi.

AKP ve MHP ortaklığıyla getirilen “Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin maddelerinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor. Teklifin birinci bölümünde yer alan 7 madde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 7'YE İNDİRİLECEK

Temel Kanun olarak iki bölüm halinde görüşülen teklifin birinci bölümünde yer alan ve kabul edilen maddelere göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirilecek.

Bu maddenin, Cumhur ittifakının "küçük ortağı" MHP'nin baraj altında kalması ihtimaline karşı hazırlandığı düşünülüyor. Muhalefet pek çok ülkede seçim barajı olmadığını olanlarda da yüzde 3 civarında olduğunu belirterek maddeye tepki gösteriyordu.
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