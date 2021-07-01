Samanyolu Haber /Gündem / Yeni sezonda stadlara taraftar alınacak mı? /01 Temmuz 2021 15:04

Yeni sezonda stadlara taraftar alınacak mı?

TFF yeni sezonda stadyumlara seyirci alınmasına karar verdi

SHABER3.COM

Süper Lig’de yeni sezonda merakla beklenen seyirci kararı ile ilgili resmi açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yeni sezonda tribünlerin dolacağı mesajını vermesinin ardından tüm gözler alınacak kararı ve rakamları bekliyordu.


LOCALAR TAM KAPASİTE

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.


Konuyla ilgili resmi açıklama yapan TFF’de şu ifadeler kullanıldı: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.


Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.


Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.


Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.


Süper Lig’de hangi stadyuma kaç seyirci alınacak?


20952: Beşiktaş

23917: Fenerbahçe

26112: Galatasaray

20391: Trabzonspor

En çok seyircinin alınacağı stadyum: Atatürk Olimpiyat (37377 Karagümrük)

En az seyircinin alınacağı stadyum: Alanya (5064)

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