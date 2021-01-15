Yeni soruşturma: Oğul Trump ifadeye çağrıldı

Mahkeme kayıtlarına göre savcılık, Trump'ın başkanlığını kutlamak amacıyla 2017'de kendisine ait bir otelde düzenlenen tören için toplanan paraların suistimal edildiği iddialarıyla ilgili olarak Trump Organization adlı vakfa soruşturma başlattı.







Soruşturmada, tören için toplanan 1 milyon dolardan fazla bağışın usulsüz şekilde kullanıldığı suçlaması bulunuyor.





CNN'nin haberine göre soruşturmayı yürüten savcılar, toplanan bağışların uygunsuz biçimde kullanıldığına ilişkin bu hafta başında yeni deliller elde etti.





Mahkeme kayıtlarına göre tören için yapılan otel rezervasyonu Donald Trump Jr'nin özel asistanı tarafından yapıldı.





Aralık ayında da Trump'ın kızı Ivanka Trump 5 saati aşkın bir süre sorguya çekilmişti.







