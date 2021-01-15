Samanyolu Haber /Dünya / Yeni soruşturma: Oğul Trump ifadeye çağrıldı /15 Ocak 2021 15:01

Yeni soruşturma: Oğul Trump ifadeye çağrıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da savcılık 20 Ocak'ta başkanlık görevi sona erecek Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ı ifadeye çağırdı. Savcılık ofisinden bir yetkili CNN kanalına verdiği demeçte, ifadeye çağırma kararının Trump'ın başkanlığı kazandığı dönemde düzenlenen bir törene ilişkin toplanan bağışların usulsüz kullanımıyla ilgili olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Mahkeme kayıtlarına göre savcılık, Trump'ın başkanlığını kutlamak amacıyla 2017'de kendisine ait bir otelde düzenlenen tören için toplanan paraların suistimal edildiği iddialarıyla ilgili olarak Trump Organization adlı vakfa soruşturma başlattı.

Soruşturmada, tören için toplanan 1 milyon dolardan fazla bağışın usulsüz şekilde kullanıldığı suçlaması bulunuyor.

CNN'nin haberine göre soruşturmayı yürüten savcılar, toplanan bağışların uygunsuz biçimde kullanıldığına ilişkin bu hafta başında yeni deliller elde etti.

Mahkeme kayıtlarına göre tören için yapılan otel rezervasyonu Donald Trump Jr'nin özel asistanı tarafından yapıldı.

Aralık ayında da Trump'ın kızı Ivanka Trump 5 saati aşkın bir süre sorguya çekilmişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni soruşturma: Oğul Trump ifadeye çağrıldı Sonraki Haber >>

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:34:29