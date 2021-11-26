Yeni stada bakın kimin adı verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerinde yenilenip Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri haline gelen tarihi stat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuşma yaptı.





Erdoğan, Altay'ın yenilenerek açılacak olan tarihi stadyumunun adının Alsancak Mustafa Denizli Stadı olacağını açıkladı:





"Bir müjde de vermek istiyorum. Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum."





MUSTAFA DENİZLİ’NİN ADI VERİLDİ





Alsancak Stadı'nın yeni ismi konusunda meraklı bir bekleyiş vardı. Bu bekleyiş, açılış gününde sona verdi ve stada Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli'nin adı verildi.





Futbolcu olarak efsanelerinden olduğu Altay'ı çalıştırıp takımı geçen sezon 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan 72 yaşındaki Mustafa Denizli, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ayrı ayrı şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör oldu. Denizli, A Milli Takım'a 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı.