Samanyolu Haber /Dünya / Yeni suikast sonrası FBI ve Trump'tan açıklama! /16 Eylül 2024 09:08

Yeni suikast sonrası FBI ve Trump'tan açıklama!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Cumhuriyetçi başkani adayı Donald Trump'ın Pazar günü Florida'daki bir golf sahasındayken "yakınlarından" ateş açılmasının "suikast girişimi" olabileceğini ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Seçim kampanyasını yürüten ekibi, Trump golf sahasında olduğu sırada, "yakınlarında" silah sesleri duyulduğunu ve eski ABD başkanının durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Cumhuhriyet'te yer alan habere göre olayla ilgili bölgedeki güvenlik birimleri, FBI ve Gizli Servis bir basın toplantısı düzenledi. Yerel saatle 13:30 (TSİ 21:30) sularında Gizli Servis'e bölgede silah sesleri duyulduğu ihbarı yapıldığı açıklandı.

Buna göre, ihbarın ardından polis alanı hızla kapattı.

Gizli Servis, Trump'ın golf sahasındayken, bir delik önünde durmakla sorumlu yetkilinin, bir ucu çalılıklardan dışarı çıkmış bir tüfek gördüğünü ve ajanlarının hızla buraya ateş açtığını açıkladı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden siyah bir Nissan ile kaçan şüpheli görgü tanıklarının yardımıyla bulundu ve gözaltına alındı.

Şüphelinin görüldüğü çalılıktan dürbünlü bir AK-47 tipi tüfek, iki sırt çantası ve bir GoPro kamera ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Donald Trump, olayla ilgili yazılı açıklamasında, "Yakınımda silah sesleri duydum ancak söylentiler kontrolden çıkmadan önce şunu duymanızı istedim: Güvendeyim ve iyiyim!" ifadelerini kullandı.

Trump mesjaında, "hiçbirşeyin kendisini yavaşlatamayacağını" ve "asla teslim olmayacağını" da belirtti.

Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Trump'a karşı yarışan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris, X hesabından yaptığı açıklamada, "Eski başkan Trump ve Florida'daki mülkü yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım, güvende olduğuna sevindim. Şiddetin Amerika'da yeri yoktur" dedi.

NE OLMUŞTU?
Trump'a son olarak 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlenmişti.

FBI olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu ancak motivasyonunun bilinmediğini açıklamıştı.

Olay sırasında Trump'ı izleyen bir kişi ölmüş ve iki kişi de yaralanmıştı.
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