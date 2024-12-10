Yeni Suriye Başbakanı El Beşir'den ilk açıklama

Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaş sonucunda Beşar Esad yönetimi, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde devrildi. Geçici hükümetin başına geçen yeni başbakan Muhammed El Beşir, ilk kez televizyon yayınına çıkarak açıklama yaptı.





Muhammed El Beşir, 1 Mart 2025'e kadar görev yapacağını açıkladı.





Diğer yandan muhaliflere yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre komuta kademesi, askeri güçlerine şehirlerden çekilme emri verdi. Liderler, HTŞ'ye bağlı polis birimleri ile iç güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını istedi.





YENİ BAŞBAKAN EL BEŞİR

Suriye'de geçiş dönemi hükümetinin başbakanı olarak dün Muhammed El Beşir seçilmişti. Karar, silahlı muhaliflerin operasyon komutanı Muhammed El Colani, El Beşir ve hükümeti yönetmekle görevlendirilen rejimin eski başbakanı Muhammed El Celali arasında yapılan toplantının ardından alındı.