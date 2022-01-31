Yeni Tarım Kredi Genel Müdürü de üç maaşlı çıktı! İşte aylık maaşı

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın görevden alınıp yerine atanan Hüseyin Aydın'ın üç maaşlı olduğu ortaya çıktı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın'ın üç yerden aylık toplam 136 bin 500 TL maaş aldığını söyledi.





Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğinden 56 bin TL, Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu başkanlığından 18 bin TL, Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürlüğünden ise 62 bin 500 TL aldığını açıkladı.





CHP'li vekil Yavuzyılmaz, kaynak olarak Turkcell 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağı, Ziraat Katılım Bankası 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağı ve eski genel müdür Fahrettin Poyraz’ın beyanını gösterdi.





Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:





"AK Partili bürokrat Hüseyin Aydın bu kez de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü oldu. Çoklu maaşları Turkcell YK aylık ücreti: 56.000TL Ziraat Katılım YK Başkanı aylık ücreti: 18.000TL Tarım Kredi Genel Müd. aylık geliri: 62.500TL Toplam güncel aylık geliri: 136.500TL"















