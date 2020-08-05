Yeni tartışma: Esas bölücü kim?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, "partiyi bölüyor" eleştirilerine cevap verdi.
İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" sorusunu yöneltti.
KILIÇDAROĞLU'NUN O SÖZÜNE ATIF YAPTI
CHP'nin 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday gösterdiği ve son günlerde yeni bir parti kuracağı ileri sürülen Muharrem İnce, şahsi Twitter hesabında isim vermeden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız." şeklindeki ifadesine atıfta bulundu.