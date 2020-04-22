Yeni tartışma: Sinekten virüs bulaşır mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili vaka ve ölüm sayısı artarken, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sineklerle ilgili yeni bir tartışma başladı: “Sivrisineklerden ve kara sineklerden virüs bulaşır mı?”





Uzmanlar, Covid-19’un sineklerden kesinlikle bulaşmayacağını belirtiyor.





İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, şunları söyledi:





“Virüs canlı bedenlerde bulunuyor. Koronavirüs, bir sineğin bedenine girip o yapının içinde canlılığını koruyamıyor. Diyelim ki virüs sinek türlerinde tutunuyor. Hastalık kanla geçmiyor. Virüsün tutunduğu yer solunum sistemi. Zaten virüsün kana geçmesi halinde, hasta yoğun bakımda çok ağır tabloya bürünürken, yaşam savaşı vermeye başlıyor. Bir sineğin, hasta bir kişinin kanını emdikten sonra bir başka kişiyi emmesi sırasında bulaşma riski de söz konusu değil.”





HIV veya hepatit gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda bile sineklerin kanından insanların enfekte olmadığına dikkat çeken Eraksoy, "Covid-19 kan yoluyla bulaşmıyor. Sinek hastanın burnundan boğazına inecek, sonra çıkıp başka bir insanın burun deliklerinden girecek. Ancak böyle bulaşma riski olabilir ama bu olasılık sıfır" diye konuştu.





Eraksoy, şöyle devam etti:





"Covid-19’da kullanılan sıtma ilacı, parazitler için üretilen bir ürün. Parazitler, Covid-19 virüsünden daha büyük canlılar. Sıtma ilacı gidip virüsü öldürmüyor. Virüsü yenen vücudumuzun kendisi, bağışıklığımız. Söz konusu ilaçlar savunma hücrelerini uyararak adeta ‘Git virüsü öldür’ diye mesaj yollayan bir mekanizmayı devreye sokuyor.”