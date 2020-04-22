Samanyolu Haber /Gündem / Yeni tartışma: Sinekten virüs bulaşır mı? /22 Nisan 2020 10:20

Yeni tartışma: Sinekten virüs bulaşır mı?

Kovid-19’a yönelik şehir efsanelerinin ardı arkası kesilmiyor. Havaların ısınmasıyla bazı vatandaşlar sivri sinek ve kara sineklerden virüs bulaşacağı endişesi ile evlerinin camlarına tel taktırmaya başladı..

SHABER3.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili vaka ve ölüm sayısı artarken, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sineklerle ilgili yeni bir tartışma başladı: “Sivrisineklerden ve kara sineklerden virüs bulaşır mı?”

Uzmanlar, Covid-19’un sineklerden kesinlikle bulaşmayacağını belirtiyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, şunları söyledi:

“Virüs canlı bedenlerde bulunuyor. Koronavirüs, bir sineğin bedenine girip o yapının içinde canlılığını koruyamıyor. Diyelim ki virüs sinek türlerinde tutunuyor. Hastalık kanla geçmiyor. Virüsün tutunduğu yer solunum sistemi. Zaten virüsün kana geçmesi halinde, hasta yoğun bakımda çok ağır tabloya bürünürken, yaşam savaşı vermeye başlıyor. Bir sineğin, hasta bir kişinin kanını emdikten sonra bir başka kişiyi emmesi sırasında bulaşma riski de söz konusu değil.” 

HIV veya hepatit gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda bile sineklerin kanından insanların enfekte olmadığına dikkat çeken Eraksoy, "Covid-19 kan yoluyla bulaşmıyor. Sinek hastanın burnundan boğazına inecek, sonra çıkıp başka bir insanın burun deliklerinden girecek. Ancak böyle bulaşma riski olabilir ama bu olasılık sıfır" diye konuştu.

Eraksoy, şöyle devam etti:

"Covid-19’da kullanılan sıtma ilacı, parazitler için üretilen bir ürün. Parazitler, Covid-19 virüsünden daha büyük canlılar. Sıtma ilacı gidip virüsü öldürmüyor. Virüsü yenen vücudumuzun kendisi, bağışıklığımız. Söz konusu ilaçlar savunma hücrelerini uyararak adeta ‘Git virüsü öldür’ diye mesaj yollayan bir mekanizmayı devreye sokuyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni tartışma: Sinekten virüs bulaşır mı? Sonraki Haber >>

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Eğitim uçağı otoyola indi

Eğitim uçağı otoyola indi

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:38:07