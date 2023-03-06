Yeni tartışma: 'Türkiye, Hindistan'ı sırtından mı bıçaklıyor?

Erdoğan Pakistan'da: 'Keşmir'de adaletin, barışın ve diyalog yoluyla çözümün yanındayız'

Öte yandan Hint basınında yer alan haberlerde Bozay'ın gerçekte ne söylediğine yer verilmiyor.

BM İnsan Hakları Konseyi 52. oturumunun yüksek düzeyli bölümüne katılan Seema Pujanı, oturumda Cammu Keşmir konusunda "Türkiye, iç meselelerimizle ilgili istenmeyen yorumlar yapmaktan kaçınmalıdır." şeklinde konuştu.Pujanı'nın bu sözlerine Hindistan basınında da geniş yer verildi. Hindustan Times gazetesi haberi, "Türkiye BM'de Hindistan'ı sırtından mı bıçaklıyor? Yeni Delhi Keşmir yorumları nedeniyle Erdoğan Hükümetini eleştirdi." başlığıyla yayımladı.Hint basınında yapılan haberler, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hindistan'ın Türkiye'ye gönderdiği yardımlara ve Pujanı'nın Konsey'deki sözlerinden yola çıkarak Türkiye'nin yardımlara rağmen Hindistan'ı desteklemediği ve "ihanet ettiği" iddialarına odaklanıyordu.OpIndia haber sitesiyse konuya ilişkin yaptığı doğrulama çalışmasında, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay'ın oturumda Keşmir'e ilişkin Hindistan karşıtı bir tutum takınmadığını yazdı.OpIndia'ya göre konu Konsey'de Türkiye'nin de üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından gündeme getirildi. Pujanı'nın "geçmişte Keşmir sorununa ilişkin Türkiye ve Pakistan tarafından yönlendirilen" İslam İşbirliği Teşkilatı'nın açıklamalarına yanıt olarak böyle bir konuşma yaptığı belirtildi.BM İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumunun yüksek düzeyli bölümüne video konferansla katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, yaptığı konuşmada Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan gibi birçok bölgedeki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.Bozay, Cammu Keşmir'e ilişkinse, "Türkiye Cammu Keşmir'deki durumun BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde ve barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyor." şeklinde konuştu. Bozay'ın bu konuda paylaşılan başka bir açıklaması olmazken deprem sonrası dayanışma sergileyen tüm ülkelere teşekkür etti.Hindistan, Türkiye'ye deprem sonrası ilk destek gönderen ülkelerden biri oldu. Hindistan tarafından Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra yardım malzemesi de gönderildi. Hindistan deprem sonrası Türkiye'ye yardım çalışmalarına "Dost Operasyonu" adını verdi. "Dost" kelimesi her iki ülkede de aynı anlama geliyor.