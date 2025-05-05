Yeni trafik kuralları geliyor: Araba kullanan herkes için geçerli!

Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü 4. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. AKP, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk yargı paketinde sona yaklaşırken, trafik güvenliği, silah kullanımı ve kiralık araçlarla ilgili kritik düzenlemeler gündemde. Hazırlanan taslağın önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.



BUNU YAPAN SÜRÜCÜYE HAPİS CEZASI GELİYOR



Yapılması planlanan düzenlemeler kapsamında en dikkat çekici başlık, trafik güvenliğiyle ilgili olacak. Yeni teklif ile, alkol ya da uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanan kişilere yönelik cezalar ağırlaştırılacak. Mevcut uygulamada sürücüler kazaya karışmadıkları sürece ehliyetlerine el konulurken, yeni düzenleme ile artık kazaya karışmasalar bile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.



KİRALIK ARAÇLARDA YENİ DÖNEM



Kiralık araçların suistimal edilmesini önlemek adına da yasal bir adım atılıyor. Kiralanan araçların zamanında teslim edilmemesi, parçalarının değiştirilmesi ya da yasa dışı faaliyetlerde kullanılması durumunda "güveni kötüye kullanma" suçu nitelikli hale gelecek. Bu suç kapsamında verilecek cezalar bir kat artırılacak.



RASTGELE ATEŞ EDENLERE AĞIR CEZA



Yasa teklifinde silah kullanımıyla ilgili cezalar da sertleşiyor. Özellikle yerleşim yerlerinde rastgele ateş eden veya patlayıcı kullanan kişilere verilecek cezaların alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Bu düzenleme ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.



KURUSIKI SİLAHLAR DA SUÇ SAYILACAK



Bugüne kadar çoğu zaman ceza kapsamı dışında kalan ses ve gaz fişeği atan kurusıkı silahlar da yeni düzenlemeyle suç kapsamına alınacak. Bu tür silahlarla meskun mahalde ateş açan kişilere 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası uygulanacak. Ayrıca düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi organizasyonlarda silahla ateş edilmesi durumunda cezalar yarıdan bir kata kadar artırılacak.

