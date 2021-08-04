Samanyolu Haber /Gündem / Yeni TRT yöneticisi Kaplan: Garip bir hareketlilik var, benden söylemesi /04 Ağustos 2021 15:26

Yeni TRT yöneticisi Kaplan: Garip bir hareketlilik var, benden söylemesi

TRT yöneticisi Hilal Kaplan, gazetesindeki köşe yazısında darbe imasında bulundu.

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CFR analisti Steven Cook’un Türkiye’deki orman yangınları öncesinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye genelinde kontrol kurma ve sürdürme kapasitesi zarara uğramış görünüyor. Bu da büyük çaplı protestolar, artan şiddet ve devletin zirvesindeki siyasi mücadeleler olasılığını artırıyor” cümlelelerini hatırlatan Kaplan, makaledeki “Erdoğan gidiyor coşkusu” ifadesini darbeye yorumladı.

İktidar yandaşı Kaplan, darbe girişimi iddiasında bulunarak, “garip bir hareketlilik var, benden söylemesi…” dedi. Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Türkiye’ye yardım et kampanyasındaki trol ağının yurt dışından beslenmiş oluşu… Bu ve benzeri tüm işaretler, bana geçirdiğimiz kışı ve unutmadığımız ayazları anımsatıyor.
Darbe olasılığını, 15 Temmuz’dan dört ay önce yazdığımda da paranoyaklıkla suçlandığım için yine aynı numarayı uygulayacaklardır. Ama garip bir hareketlilik var, benden söylemesi… Gelmekte olan darbe girişimini tahmin ettiğim yazımın başlığı ile bitirelim: Biz hazırız.”
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