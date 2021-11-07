Yeni TÜGVA sızıntısı





İL TEMSİLCİLERİ RAPORU





Sosyal medyada Metin Cihan olarak bilinen gazeteci Yücel Cihan, TÜGVA belgelerinden çıkan bir skandalı daha duyurdu. Ortaya çıkan ve TÜGVA’ya yönelik ‘paralel devlet yapılanması’ eleştirilerini destekleyecek niteliklerdeki belgelerde, TÜGVA İl Temsilcisi Tahsin Orhan’la ilgili ayrıntı dikkat çekti.Orhan hakkındaki belgenin ‘bilgi’ bölümünde, “KADEM yüzünden Vali ile arasının bozulduğu biliniyor. Valinin görevden alınması noktasında ricası var. Süreci Recep Can takip ediyor” yazıldı.TÜGVA İl Temsilcisi'nin sürtüşme yaşadığı Muş Valisi'nin, 27 Ekim 2018'de göreve gelen Doç. Dr. İlker Gündüzöz olduğu tahmin ediliyor.Belgede, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis’in TÜGVA il temsilcileri hakkında da bilgiler yer aldı.Bu bilgi bölümünde, Kars İl Temsilcisi Yusuf Canpolat hakkında, “Ahlakı düzgün bir yapısı vardır. Ancak teşkilatlık noktasında ciddi zayıflıkları var”, Iğdır İl Temsilcisi Ebubekir Öztürk hakkında, “Hakkında gayriahlaki duyumlar vardır”, Ağrı İl Temsilcisi Abdurrahman Erim hakkında, “Değişim sürecinde”, Bitlis İl Temsilcisi Cihad Veysel Aki hakkında, “Pasif bir kişiliği var. Maddi varlık noktasında zayıf” notları düşüldü.