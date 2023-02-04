Yeni uzun menzilli füzeler ve HIMARS’lar Kiev’e gidiyor

Rusya ile devam eden savaş nedeniyle ABD, Kiev’e destek için yeni yardım paketi açıkladı.







Ukrayna’nın UNİAN TV kanalı tarafından verilen haberde yeni yardım paketi ABD'ye 2,2 milyar dolara mal olacak.





Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen bilgide, gelecek olan silahların fotoğraflarıda yayınlandı.





ABD Hava Kuvvetleri Tuğgenerali Patrick Ryder tarafından bir brifingde ifade edilen yeni paket için şöyle dedi: “Bugün ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya 2,2 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağladığını duyurdu. Pakette Javelin tanksavar füzeleri, topçu mühimmatı ve HIMARS için konvansiyonel ve uzun menzilli füzeler yer alıyor."





Pentagon, ABD’nin Ukrayna’ya yardımının 2014’ten bu yana 32 milyar dolar, 24 Şubat 2022’den itibaren ise 29,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi.





ABD’nin Ukrayna’ya vermeyi planladığı yeni askeri yardım paketinde Kırım ve Rusya topraklarını vurabilecek kapasitede 150 kilometre menzilli balistik roketler olması haliyle Kremlin’i alarma geçirdi.





Ayrıca, Reuters’in flaş olarak geçtiği habere göre, ABD, Ukrayna'ya yaptığı askeri yardıma 2,2 milyar dolarlık uzun menzilli füzeleri de dahil etme kararı aldı. Şu ana kadar ABD, Kiev’e sadece 70 km menzilli füzeler veriyor, daha uzun menzilli füzelere Rusya topraklarını vuracağı ve gerginliği tırmandıracağı için sıcak bakmıyordu.





ABD'li yetkililer, paketin 1.725 milyar dolarlık kısmının, Biden yönetiminin ABD ordusunun silah stokları yerine sanayiden silah almasına izin veren Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) isimli fondan karşılanacağını söyledi.





Daha önce USAI fonlarından Boeing'in ürettiği 150 km menzilli, GPS güdümlü Yerden Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) adlı yeni silahın satın alınması için harcama yapılacağı belirtilmişti.





ABD basını, GLSDB'nin 150 km menzilinin 'Ukrayna'nın bugüne dek erişilemediği değerli askeri hedefleri vurmasına imkan sağlayacağı, Rusya'nın hatlarının gerisini sekteye uğratarak Ukrayna'nın karşı saldırısını sürdürmesine yardımcı olacağını' yazmıştı.