Yeni vaka sayısı Japonya'da 3 bini, Güney Kore'de 1000'i geçti: Sıkı kapanma önlemleri için hükümetlere baskı var

Japonya'da hükümet ekonomik endişelerle yeniyıl tatili sezonu öncesi daha sert önlemler almaktan geri dururken, günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 3 bini geçti.





621'i Tokyo'da olmak üzere toplam 3030 günlük yeni vakayla Japonya'da toplam vaka sayısı 177 bin 287'ye, toplam can kaybı sayısı 2562'ye çıktı.





Şehirlerarası seyahat yasağı ve dükkanların erken kapanması isteniyor

Ülke çapında ağır vaka sayısındaki artışın hastanelerin yükünü artırdığına ve diğer hastaların günlük tedavilerini aksattığına dikkat çeken uzmanlar, yetkililerden şehirlerarası yolculukları yasaklama ve dükkanları erken kapama gibi önlemler almasını talep ediyor.





Üç ayda yüzde 25'ten fazla destek kaybı

Son anketler başbakanlığı Şinzo Abe'den eylülde devralan Yoşihide Suga'ya pandemiye yaklaşımı nedeniyle halk desteğinin üç ayda yüzde 70'den 43'e kadar düştüğünü ortaya koyuyor.





Japonya baharda bağlayıcılığı olmayan bir acil durum ilanıyla kapanmaya gitmeden yurttaşların gösterdiği özen sayesinde enfeksiyon patlaması görmekten kurtulmuştu.





Ancak uzmanlar, bu kez kuru ve soğuk bir kış mevsimi geçirilirken vakaları önlemek için işin daha sıkı tutulması gerektiği görüşünde.





Seul'de kısıtlı önlemler işe yaramadı

Güney Kore de 1030 yeni vakayla kendi günlük rekorunu görürken, bunların yaklaşık yüzde 80'i nüfusun çok yoğun olduğu başkent Seul'a bağlı bölgede tespit edildi.





Seul bölgesinde gece kulüpleri, diğer riskli mekanlar kapatılmış ve gece geç saatlerde dışarıda yemek-içmek yasaklanmıştı, ancak bu önlemler enfeksiyonların yayılması üzerinde etki göstermişe benzemiyor.





Kapanma gündemde

Toplam vaka sayısı 42 bin 766'ya ve yeni 2 ölümle toplam can kaybı 580'e çıkarken, Başbakan Çung Sye-kyun yayılmayı yavaşlatamazlarsa bugüne değinki en yüksek düzey sosyal mesafe kurallarını dayatacaklarını söyledi.





Bu kapsamda 10'dan fazla kişinin toplanmasının yasaklanması, okulların, tiyatroların, büyük mağazalarla AVM'lerin kapatılması ve profesyonel spor liglerine ara verilmesi gündemde.





Çin şehri 2 vaka için kapandı

Pandeminin başladığı ve çok sıkı önlemler sayesinde süratle sona erdirildiği Çin'de ise kuzeydoğu eyaleti Heilongjiang'da bir avuç vaka saptanması üzerine 200 bin kişinin yaşadığı bir bölgede kapatmaya gidildi.





Heilongjiang'da perşembeden beri çıkan 6 vakanın 2'sinin görüldüğü Rusya'nın Vladivostok kentine yakın sınır kenti Dongning'de şu önlemler alındı:





Kente giriş-çıkışlarla ilgili kontrol noktaları kuruldu, yurttaşlardan mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları talep edildi, otobüs hizmetleri durduruldu, okullar kapatıldı, günlük ihtiyaç maddelerini üretmeyen fabrikalar üretimi kesti, restoranlar sadece paket servise geçti, mahalle sakinleri giriş çıkışları kontrol etmek için örgütlendi.





Çin cuma günü ülke çapında 24 yeni vaka açıklamış, bunun 19'unun yurtdışından gelenler olduğunu belirtmişti.