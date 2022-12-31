Samanyolu Haber /Sağlık / Yeni Covid-19 vakalarının yarısı alt varyant XBB.1.5 /31 Aralık 2022 11:38

Yeni Covid-19 vakalarının yarısı alt varyant XBB.1.5

Corona virüsünün çok bulaşıcı olan Omicron varyantının XBB.1.5 olarak tanımlanan alt varyantı, ABD'deki COVID vakalarının yüzde 40,5'ini oluşturuyor.

SHABER3.COM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıkladığı veriler, alt varyantın ülkede bir önceki haftaya göre neredeyse iki kat arttığını gösteriyor.

BA.2 varyantının alt varyantları XBB ve XBB.1.5'in 31 Aralık'ta sona eren haftada ABD'deki toplam vakaların yüzde 44,1'ini oluşturduğu bilgisi de verildi. 24 Aralık'ta biten haftada XBB.1.5 toplam vakaların yüzde 21,7'sini oluşturuyordu.

XBB varyantı, Singapur dahil Asya'nın bazı kesimlerinde vakaların artmasına neden oluyor. Bazı uzmanlar bu varyantın daha bulaşıcı olduğunu söylese de, XBB hastaneye yatış oranlarında artışa yol açmadı.

ABD'de Noel tatili nedeniyle çok sayıda kişinin seyahate çıkmasının, yeni alt varyantın yayılma riskini arttırdığı uyarıları yapılmıştı.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, Kasım'da, Corona virüsünün orijinaliyle Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarını hedef alan yeni COVID-19 takviye aşılarının XBB varyantına karşı "biraz koruma sağlayabileceğini, ama en üst seviyede koruma sağlamayacağını" söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Covid-19 vakalarının yarısı alt varyant XBB.1.5 Sonraki Haber >>

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:06:18