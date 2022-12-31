Yeni Covid-19 vakalarının yarısı alt varyant XBB.1.5

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıkladığı veriler, alt varyantın ülkede bir önceki haftaya göre neredeyse iki kat arttığını gösteriyor.



BA.2 varyantının alt varyantları XBB ve XBB.1.5'in 31 Aralık'ta sona eren haftada ABD'deki toplam vakaların yüzde 44,1'ini oluşturduğu bilgisi de verildi. 24 Aralık'ta biten haftada XBB.1.5 toplam vakaların yüzde 21,7'sini oluşturuyordu.



XBB varyantı, Singapur dahil Asya'nın bazı kesimlerinde vakaların artmasına neden oluyor. Bazı uzmanlar bu varyantın daha bulaşıcı olduğunu söylese de, XBB hastaneye yatış oranlarında artışa yol açmadı.



ABD'de Noel tatili nedeniyle çok sayıda kişinin seyahate çıkmasının, yeni alt varyantın yayılma riskini arttırdığı uyarıları yapılmıştı.



Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, Kasım'da, Corona virüsünün orijinaliyle Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarını hedef alan yeni COVID-19 takviye aşılarının XBB varyantına karşı "biraz koruma sağlayabileceğini, ama en üst seviyede koruma sağlamayacağını" söylemişti.