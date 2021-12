Yeni varyant ABD'de de yayılmaya devam ediyor

ABD’de Omicron varyantı vakası sayısı her geçen gün artıyor. Şimdiye kadar 40 farklı ülkede tespit edilen Omicron varyantı etkisini giderek arttırıyor. İlk vakanın geçen hafta California eyaletinde tespit edilmesinin ardından, şimdiye kadar 12 eyalette en az 24 Omicron vakası görüldüğü belirtiliyor.ABD’de tespit edilen Omicron varyantı vakalarında hastaların yaş, aşı durumu ve seyahat geçmişi açısından farklılıklar olduğu ancak şu ana kadar hiçbir vakada hastaların ağır durumda olmadığı belirtildi.Dr. Anthony Fauci, dün Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kaç vaka olduğunu bilmiyoruz, ancak hızla yayıldığına şüphe yok" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, dün yaptığı açıklamada, erken verilerin Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu gösterdiğini söyledi. Amerikalı sağlık yetkilileri, Omicron testi pozitif çıkan bazı kişilerin aşılarının tam olmasına rağmen, hafif semptomlar geliştirmelerinin, aşıların varyanttan kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı koruma sağladığını gösterdiğini belirtti.ABD’de en fazla Omicron vaka sayısının tespit edildiği eyalet ise New York. Minnesota eyaletinden New York’a gelen bir kişinin, katıldığı bir fuarda hastalığı bulaştırdığı belirtiliyor. Yetkililer şimdiye kadar New York’ta tespit edilen Omicron varyantı vakası sayısının 8’e yükseldiğini açıkladı.