Yeni virüs alarmı

Global Times gazetesinin haberine göre Çin’de keneden insana bulaşan SFTS virüsü yeni ve öldürücü bir salgına yol açtı.





Gazetenin açıkladığı son verilere göre Çin’in iki farklı vilayetinde virüs şu ana kadar 60 kişiye bulaştı. Hastalananların 7’si hayatını kaybetti. SFTS önce Jiangsu, akabinde Anhui vilayetinde görüldü.





SFTS virüsüne karşı piknik ve spor dönüşü vücutta kene olup olmadığı kontrol edilmeli.

2011’DE TESPİT EDİLMİŞTİ





Virüse yakalanan bir kadın, gazeteye verdiği mülakatta hastalığın belirtilerinin öksürük ve yüksek ateş olduğunu, ayrıca kandaki lökosit ve trombosit seviyesinin düştüğünü söyledi.





İlk olarak 2011 yılında tespit edilen SFTS virüsü, kenelerden insana bulaşıyor. Araştırmacılar, viral enfeksiyonun belirli şartlar altında kan veya mukozadan kişiden kişiye de yayılabileceğini ifade ediyor.