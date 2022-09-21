Yeni vize türüyle İngiltere'de 2 yıllık oturum

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN





Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden olan İngiltere'de şirketlere istihdam sağlamak için yeni bir vize türünün uygulamaya konulacağı ifade edildi.Almanya'nın yıllardır süren iş gücü açığı sorunun bir benzerinin ülkede oluştuğu ve buna çözüm sunması adına oluşturulan yeni vize türü ile 2 yıllık oturum izni elde edilebileceği aktarıldı.İngiltere, hızla büyüyen şirketlere istihdam sağlamak için yeni bir vize türü açıklandı. 22 Ağustos tarihinde açıklanan 'scale-up' isimli vize, kriterlerinin daha kolay karşılanabilir olma özelliği ile diğer vize türlerinden ayrılıyor. Scale-up kategorisine giren bir iş yerinden en az 6 aylık iş teklifi alan kişiler bu vize türüne başvurabilecek ve kabul almaları halinde İngiltere’de 2 yıllık oturum elde edebilecek.Bir iş yerinin scale-up kategorisinde sayılması için cirosunu veya çalışan sayısını 3 yıl boyunca her yıl yüzde 20 oranında büyütmüş olması şartı aranıyor. Aynı şekilde 3. yılın başında şirketin en az 10 çalışanı olması isteniyor.Yalnızca internet üzerinden kabul edilen başvuruların İngiltere dışından 3 haftada, İngiltere içinden 8 haftada sonuçlandığı ifade ediliyor.