Yeni yaptırımların faturası ağır olacak: Rus petrol ihracatının dörtte üçünü kapsıyor!

ABD Hazine Bakanlığı'nın LUKOİL ve Rosneft'i SDN Listesi'ne eklemesiyle, Rus petrol ihracatının yaklaşık dörtte üçü yaptırım kapsamına alınmış oldu. Uzmanlara göre, bu yaptırımların özellikle LUKOİL'in bazı Avrupa operasyonlarında zorla yönetim değişikliğine yol açma riski bulunuyor.





Buna ilaveten Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini onayladı. Danimarka'nın AB Konseyi Temsilciliği, yaptırımların onay sürecini başlattı.





Yaptırımların Kapsamı Genişliyor





Rosneft ve LUKOİL'in de listeye eklenmesiyle (Surgutneftegaz ve Gazprom Neft zaten benzer yaptırımlar altındaydı), Rusya'nın petrol ihracatının yaklaşık %75'ini gerçekleştiren şirketler artık ABD'nin "bloke edici yaptırımlarına" maruz kalıyor. Rusya'nın 2024'teki 240 milyon tonluk petrol ihracatının %42,3'ü Çin'e, %37'si Hindistan'a ve %6,8'i Türkiye'ye yapıldı. Sektörden bir kaynağa göre, 2025'in Ocak-Ağustos döneminde ise ihracat yaklaşık 148 milyon ton olarak gerçekleşti.





ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC), 22 Ekim'de Rosneft, LUKOİL ve çok sayıda bağlı şirketini SDN Listesi'ne ekledi. Bu kararla birlikte, söz konusu şirketlerin ABD yargı yetkisi altındaki veya ABD finansal sisteminden geçen tüm varlıkları dondurulacak. ABD'li kişilerin, özel lisans olmadan bu şirketlerle işlem yapması yasaklandı. Yaptırımlar, listeye giren şirketlerin %50 veya üzeri hisseye sahip olduğu bağlı ortaklıklarını da kapsıyor.





Geçiş Süreci ve İlk Tepkiler





ABD Hazine Bakanlığı, 21 Kasım'a kadar Rosneft ve LUKOİL ile işlemlere izin verdi, ancak fonların dondurulmuş hesaplara aktarılması gerekiyor. Ayrıca, 22 Ekim'den önce başlayan ve şirketlerin borç veya varlıklarının ABD'de kayıtlı olmayan yabancılara satışı veya devriyle ilgili işlemlere de aynı tarihe kadar izin verildi.





Reuters'ın haberine göre, Çin'in devlet petrol şirketleri PetroChina, Sinopec, CNOOC ve Zhenhua Oil, Rusya'dan deniz yoluyla yapılan petrol alımlarına ilişkin işlemlere ara verdi. Reuters'ın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Hint devlet rafinericileri de LUKOİL ve Rosneft'ten doğrudan yapılan tedariki hariç tutmak için sözleşmeleri gözden geçiriyor.