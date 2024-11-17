Samanyolu Haber /Gündem / Yeni yargı paketi geliyor: Hangi suçlara tutuklama geliyor? /17 Kasım 2024 10:50

Yeni yargı paketi geliyor: Hangi suçlara tutuklama geliyor?

İktidarın getirdiği yeni düzenlemelerle ‘Basit suç’ olarak nitelendirilen bazı suçların da ‘Katalog suç’ kapsamına alınması planlanıyor. İşte iktidara yakın medyaya göre, yeni yargı paketinin ayrıntıları...

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Hükümetin 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmayı amaçladığını söylediği yargı paketinin hazırlıkları sürüyor.

Kulislere göre pakette yasa dışı kumar oynayanların cezasının kabahat değil suç olarak düzenlenmesi planlanıyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre pakette sadece, denetim serbestlik şartları ve iyi hâlle ilgili hükümler yeniden belirlenirken basit olarak tanımlanan bazı suçların cezalarının da artırılması öngörülüyor.

BASİT SUÇLAR 'KATALOGA' ALINIYOR
Kamu düzenini bozmaya, suçun işleniş şekline ve kişinin suç işleme eğilimine yönelik değerlendirme yapılarak tutuklama tedbiri gündemde. İki yılın altındaki suçlarda tutuklama olmadığı için suçlu hiç hapse girmeden denetimli serbestlikten yararlanıyor

Yeni düzenlemelerle ‘Basit suç’ olarak nitelendirilen bazı suçların da ‘Katalog suç’ kapsamına alınması planlanıyor. Böylece her suçun mutlaka belli oranda ‘Yatarı’ olacak ve denetimli serbestlik şartları bir süre hapiste kaldıktan sonra işletilecek.

Yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar oynatana yönelik cezalar olsa da oynayanlar Kabahatler Kanunu’na göre para cezası ile cezalandırılıyor. Pakete göre trafikte makas atma, drift yapma gibi eylemlerin de cezası artacak.

Düğün ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanların cezaları da artırılacak.

Mevcut kanunda bu tür suçlarda genellikle hapis cezası yokken, yeni düzenleme ile suçluların cezalarının belli bir bölümünü hapiste geçirmeleri sağlanacak.
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