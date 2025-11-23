Yeni yargı paketi netleşiyor: 50 bin hükümlüye af geliyor, terör ve örgüt suçları kapsam dışı

AKP ve MHP’nin ortak girişimiyle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen hükümlülere erken tahliye imkânı sağlayacak yeni bir düzenleme Meclis gündemine taşınıyor. Hazırlanan 11. Yargı Paketi’ne eklenmesi planlanan yeni madde, Kovid-19 döneminde uygulanan denetimli serbestlik hakkının kapsamını genişleterek, ceza kesinleşme tarihinden bağımsız olarak yüz binlerce hükümlünün yararlanmasının önünü açacak.





Cezaların Kalan Kısmı Cezaevi Dışında Tamamlanacak

T24’ün haberine göre düzenleme yasalaşırsa, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olmak koşuluyla, denetimli serbestliğe 5 yıl veya daha az süresi kalan hükümlüler cezalarının kalan kısmını cezaevi dışında tamamlayabilecek. Adalet Bakanlığı ve AKP kaynakları, düzenlemenin temel gerekçesini “Anayasal eşitlik ilkesi”ne uygunluğun sağlanması olarak açıklıyor. Mevcut durumda, aynı suçu işleyen iki kişiden birinin cezasının 31 Temmuz 2023 öncesi, diğerininki ise sonrası kesinleştiğinde ortaya çıkan adaletsizlik durumu eleştiriliyordu.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un daha önce yaptığı, “31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyip davası sonuçlanmayan da ‘niye ben yararlanamıyorum?’ diyor. Bu sebeple eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir,” şeklindeki açıklaması, Meclis’teki hazırlıkların sinyalini vermişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da dosyası kesinleşmeyenlerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini vurgulamıştı.





50 Bin Kişinin Tahliyesini Sağlayacak

Örgütlü suçlar ve terör suçları yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulacak. Yetkililer, düzenlemenin ilk aşamada yaklaşık 50 bin kişinin cezaevinden tahliyesini sağlayacağını öngörüyor. Ancak uzmanlar, suçun işlenme tarihine odaklanılması nedeniyle, cezası daha sonra kesinleşecek olan hükümlülerin de zamanla bu haktan yararlanacağını ve bu sayının dava süreçleri ilerledikçe artacağını belirtiyor.