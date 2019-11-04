Yeni Yargı paketinde son gelişme: AKP ile MHP 93 bin kişinin tahliyesini görüşüyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) basit uyuşturucu suçlarına verilen cezaların af kapsamına alınması talebi ile ilk etapta 93 bin, zaman içinde 36 bin mahkûmun daha tahliye edilebileceği belirtiliyor.





Öte yandan AKP'nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığının hazırladığı taslakta; terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ve mükerrer suçlar indirim kapsamı dışında tutuldu. MHP'nin daha önce hazırladığı kanun teklifinde ise 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına verilen cezalarda indirim talep ediliyordu.





AKP'NİN HAZIRLADIĞI TASLAK MHP'YE İLETİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmelerden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan son şekli verilen taslak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından MHP'li yöneticilere iletildi.





Taslakta yer almayan "terör, cinsel suçlar ile Atatürk aleyhine işlenen suçlar hariç olmak üzere tüm cezalarda 5 yıl indirime gidilmesi" konuları MHP'li yetkililer tarafından tekrar gündeme getirildi.