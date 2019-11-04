Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Yargı paketinde son gelişme: AKP ile MHP 93 bin kişinin tahliyesini görüşüyor /04 Kasım 2019 10:35

Yeni Yargı paketinde son gelişme: AKP ile MHP 93 bin kişinin tahliyesini görüşüyor

Uzun zamandır gündemde olan yeni yargı paketi ile ilgili çalışmalar hızlandı AKP ile MHP'nin ortak çalışması ile ele alınan konuların başında 290 bine yakın mahkumun bulunduğu cezaevinden 93 bin kişinin tahliyesi yer alıyor

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) basit uyuşturucu suçlarına verilen cezaların af kapsamına alınması talebi ile ilk etapta 93 bin, zaman içinde 36 bin mahkûmun daha tahliye edilebileceği belirtiliyor.

Öte yandan AKP'nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığının hazırladığı taslakta; terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ve mükerrer suçlar indirim kapsamı dışında tutuldu. MHP'nin daha önce hazırladığı kanun teklifinde ise 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına verilen cezalarda indirim talep ediliyordu.

AKP'NİN HAZIRLADIĞI TASLAK MHP'YE İLETİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmelerden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan son şekli verilen taslak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından MHP'li yöneticilere iletildi.

Taslakta yer almayan "terör, cinsel suçlar ile Atatürk aleyhine işlenen suçlar hariç olmak üzere tüm cezalarda 5 yıl indirime gidilmesi" konuları MHP'li yetkililer tarafından tekrar gündeme getirildi.
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