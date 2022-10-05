Yeni yasası ile Türkiye'de Twitter kapanabilir

Eski Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve Avukat Kerem Altıparmak, TBMM'de görüşülmeye devam edilen "Sansür Yasası”nın başka bir tehlikesine daha dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Altıparmak, yasa teklifindeki düzenlemelere göre sosyal medya şirketlerini hizaya getirme çabasının sonuç verebileceğini ve Twitter'ın dahi kapanabileceğini belirtti.





Altıparmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Sansür yasası ile ilgili olarak herkes büyük ölçüde dezenformasyon hükmüne takılmış durumda. Ama yasada çok daha tehlikeli hükümler var. Daha önce denenen ve başarılı olunamayan sosyal medya şirketlerini hizaya getirme çabası bu kez sonuç verebilir ve hatta Twitter kapanabilir” ifadelerini kullandı.





Altıparmak devamında şu bilgileri verdi:





“Teklife göre sosyal ağ sağlayıcı, BTK başkanın içerik çıkarma kararını yerine getirmek zorunda. Ayrıca belirli suçlar bakımından (ki dezenformasyon suçu da dahil) savcılığın kimlik bilgi talebine cevap vermek zorunda. Bu talepler yerine gelmezse bant genişliği %90 daraltılacak.





Öte yandan bazı durumlarda kolluğun dahi bilgi talep etme yetkisi var. Daha önceki düzenlemelerden farklı olarak ayrıca bu şirketler temsilcilerini Türkiye'de bulunduracaklar. Bu şirketlere yönelik çok ciddi para yaptırımları geliyor. (Küresel cironun yüzde 3'üne kadar para cezası)





Sonuç olarak eğer yasa geçerse, ya Twitter ve diğer sosyal medya şirketleri hükümet ne isterse yapacak ya da kapatılmayı göze alacak veya yasa çıkınca gereğini yapmayıp engellenecek. Seçime bu platform olmadan girme ihtimaliz hiç olmadığı kadar yüksek yani.”