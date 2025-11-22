Yeni Yol grubu İmralı’ya gitmeyecek

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden oluşan Yeni Yol Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan ve İmralı ziyaretini planlayan heyete üye göndermeme kararı aldı.



Daha önce kapalı oturumda yapılan oylamada, Komisyon üyeleri İmralı Adası’na bir heyet gönderme kararı almıştı. Oylamada 32 ‘Evet’ oyu çıkarken; bu oylara AKP, MHP ve DEM Parti’nin yanı sıra EMEP ve TİP’ten de destek geldiği belirtildi. Demokrat Parti, DSP ve HÜDA PAR ise karara ‘Hayır’ oyu kullanmıştı.



YENİ YOL GRUBU’NUN ALTERNATİF ÖNERİSİ



Yeni Yol Grubu, komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin kararına karşı çıkarak, alternatif bir yöntem önerdi. Grup, İmralı Adası’na fiziksel olarak bir heyetin gitmesi yerine, tüm komisyon üyelerinin Abdullah Öcalan’ı online bağlantı yoluyla dinlemesini teklif etmişti. Ancak bu öneri kabul görmeyince, grup, İmralı’ya gidecek heyete herhangi bir üye vermeyeceklerini kesin olarak duyurdu.