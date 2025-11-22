Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Yol grubu İmralı’ya gitmeyecek /22 Kasım 2025 14:21

Yeni Yol grubu İmralı’ya gitmeyecek

CHP’nin ardından Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gidecek olan TBMM Süreç Komisyonu heyetine üye vermeyeceğini açıkladı. Grup, daha önce İmralı Adası’na ziyaret yerine, tüm komisyonun online bağlantı yoluyla Öcalan’ı dinlemesi yönünde teklif sunmuştu.

SHABER3.COM

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden oluşan Yeni Yol Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan ve İmralı ziyaretini planlayan heyete üye göndermeme kararı aldı.

Daha önce kapalı oturumda yapılan oylamada, Komisyon üyeleri İmralı Adası’na bir heyet gönderme kararı almıştı. Oylamada 32 ‘Evet’ oyu çıkarken; bu oylara AKP, MHP ve DEM Parti’nin yanı sıra EMEP ve TİP’ten de destek geldiği belirtildi. Demokrat Parti, DSP ve HÜDA PAR ise karara ‘Hayır’ oyu kullanmıştı.

YENİ YOL GRUBU’NUN ALTERNATİF ÖNERİSİ

Yeni Yol Grubu, komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin kararına karşı çıkarak, alternatif bir yöntem önerdi. Grup, İmralı Adası’na fiziksel olarak bir heyetin gitmesi yerine, tüm komisyon üyelerinin Abdullah Öcalan’ı online bağlantı yoluyla dinlemesini teklif etmişti. Ancak bu öneri kabul görmeyince, grup, İmralı’ya gidecek heyete herhangi bir üye vermeyeceklerini kesin olarak duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Yol grubu İmralı’ya gitmeyecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:52