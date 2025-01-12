Yeni Yol Grubu Meclis’e giriyor: 3 partiden 8’er milletvekili dilekçe verecek

Yaklaşık 1 yıl süren Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi görüşmelerinin ardından geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı’na dilekçesi verilen Yeni Yol Partisi, bu hafta jet hızıyla Meclis’te yerini alacak.





3 liderin aldığı karar ile 40 kurucular listesiyle Türk siyasi hayatına adım atan çatı parti Yeni Yol, bu hafta da TBMM’de yerini alacak. Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nden 8’er milletvekili Meclis Başkanlığı’na dilekçe vererek Yeni Yol Partisi’ne katılacak. Böylece Saadet-Gelecek Grubu düşerken, Yeni Yol Grubu Meclis’in 6 siyasi parti grubu olarak TBMM Genel Kurulu’nda yerini alacak.





CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADAY ÇIKARILABİLECEK

Çatı parti Yeni Yol’un aynı zamanda bir seçim ittifakı olacağını belirten yetkililer, alınan karar çerçevesinde Meclis’te grubu olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday çıkaracağını ifade ettiler.





Bazı milletvekilleri Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nde kalacaklar. Böylece 3 parti de tüzel kişiliğini korumaya devam edecek. Ayrıca Bu Çarşamba günü ilk grup toplantısını yapması beklenen Yeni Yol Grubu’nun 1 grup başkanı, 2 de grup başkanvekili olacak. 3 siyasi parti arasındaki paylaşıma göre bu kadrolara da verilecek isimler hafta başında belli olacak.