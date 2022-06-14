Samanyolu Haber /Gündem / "Yeni yollar aranmalı" /14 Haziran 2022 00:56

"Yeni yollar aranmalı"

İsrail yönetiminin sürdürdüğü Filistin işgaline bir son verilmesi adına bir çağrıda bulunan Filistin, Doğu Kudüs ve İsrail Üzerine Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için yeni yollar aranması gerektiğini belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Filistin, Doğu Kudüs ve İsrail Üzerine Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in uluslararası hukuka riayet ederek Filistin'in işgalini sonlandırması için uluslararası camiaya yeni yollar araması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulan Filistin, Doğu Kudüs ve İsrail Üzerine Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in uluslararası hukuka riayet ederek Filistin'in işgalini sonlandırması için uluslararası camiaya yeni yollar araması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 50. Oturumunda genel kurula hitap eden Komisyon Başkanı Navi Pillay, Komisyonun 7 Haziran'da Filistin'e dair yayımladığı raporda yer alan "İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Filistin halkına karşı ayrımcılığı devam ettirmesi, bölgedeki istikrasızlık ve çatışmanın temel nedenidir" ifadesini yineledi.

Pillay, yeni İsrail hükümetinin Filistin'in işgaline yönelik politikaları güçlendirmekten başka bir şey yapmadığını belirterek, "Batı Şeria'ya bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki binlerce Filistinlinin zorla evinden tahliye edilebileceğine dair Yüksek Mahkeme kararı, işgal sürecini daha fazla tetiklemiştir" dedi.

Filistin'deki hak ihlallerini araştırmak üzere Komisyonun İsrail hükümetiyle temasa geçmeye çalıştığını vurgulayan Pillay, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına Komisyonun erişimini sağlamayı reddettiğini kaydetti.

Pillay, BM'nin İsrail hakkındaki kararlarının uygulamaya geçememesinin, İsrail'in Filistin'deki sistematik şiddetinin tekrarlanmasına sebep olduğunu belirtti ve "İsrail'in bundan önceki komisyonların bulgu ve tavsiyelerini uygulama yönünde somut adımlar atmayı reddetmesi nedeniyle uluslararası camia, İsrail'in uluslararası hukuka riayet etmesini sağlamak için yeni yollar aramalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası camianın şimdiye kadar İsrail işgalini sonlandırmaya yönelik ciddi adımlar atamadığının altını çizen Pillay, "İşgal derhal sonlanmalı, Filistin ve İsrail'deki herkese, komşularıyla birlikte barış ve güvenlik içinde yaşama dahil bütün hakları, herhangi bir ayrım yapılmadan temin edilmelidir" çağrısını yaptı.

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