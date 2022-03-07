Yeni zam yolda:Bu gece benzine rekor bir zam daha geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupa ülkeleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra petrol fiyatları uçuşa geçti. Petrol fiyatlarındaki sert artışın ardından bu gece motorine 1 lira 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 21 TL'yi aşacak.





Brent ham petrolün varili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya’dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra bugün 120 dolardan 139 doları gördü.





Bir televizyon programına katılan Blinken, Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.





Blinken, “Rusya’nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz” dedi.





Blinken’ın konuşması nedeniyle borsalarda ilk işlemlerinin başlamasının ardından 140 dolara yaklaşan Brent petrolün varil fiyatı sonrasında 130 dolara geriledi. Böylece haftanın ilk işlem gününde petroldeki günlük fiyat artışı yüzde 10’a yaklaştı.