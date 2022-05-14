Yeni zamla litresi 23 liraya dayandı

Akaryakıt ürünlerine zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde 78 kuruş zamlanan benzine bu gece yarısından itibaren 1.68 lira, LPG’ye ise 40 kuruş zam gelecek.







Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1.68 TL, LPG’ye de 40 kuruş zam yapılacak. Zamla birlikte 1 litre bezinin litresi İstanbul’da 22.83 TL, Ankara’da 22.93 TL, İzmir’de ise 22.94 TL olacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte LPG litre fiyatı İstanbul’da 11.43 TL, Ankara’da 11.47, İzmir’de 11.19 TL olacak.