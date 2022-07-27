Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda, 2023'te sigara satışını yasaklayacak /27 Temmuz 2022 19:32

Yeni Zelanda, 2023'te sigara satışını yasaklayacak

2023 yılından itibaren uygulanması planlanan sigara yasağının yürürlüğe girmesiyle beraber Yeni Zelanda’da 2008'den sonra doğanlar yani henüz 14 yaşında olmayanlar hayatları boyunca sigara ve tütün ürünü alamayacak.

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Yeni Zelanda’nın Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verrall, “İlerleyen yıllarda artık gelecek nesiller asla yasal olarak tütün ürünlerini satın alamayacaklar. Gerçek şu ki, sigaraya başlamanın güvenli bir yaşı yok" açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda tüberküloz uzmanı olan Verrall, "Sigara içme oranlarını düşürmede doğru yönde ilerlerken, hedefimize ulaşmak için daha fazlasını, daha hızlı yapmamız gerekiyor. Maori kadınları arasında sigara içme oranları yüzde 32’ye çıktı. Hiçbir şey değişmezse, Maoriler arasında sigara içme oranlarının yüzde 5'in altına düşmesi on yıllar alacak ve bu hükümet kimseyi geride bırakmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan plana göre 2026 yılına kadar hiçbir yetişkin tütün mağazalarından geri çevrilmeyecek. 2024'ten itibaren tütün ürünleri satmasına izin verilen dükkan sayısı 8 binden 500'e düşürülecek. Yeni Zelandalıların yüzde 11,6'sı günlük olarak sigara içiyor. Bu oran, hükümetin 2025'e kadar Dumansız Yeni Zelanda hedefini açıkladığı 2011'deki yüzde 17'den oldukça düşük ve uygulanan politikaların başarısı olarak yorumlanıyor. 

BİR PAKET SİGARANIN FİYATI 50 DOLAR

Paket başına yaklaşık 50 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 500 lira) olan sigaralar artık Yeni Zelanda'da Avustralya dışındaki tüm ülkelerden daha pahalı bir hale geldi. ÖTV artışlarının etkisini gördüklerini vurgulayan Verrall, şunları ifade ediyor; "Daha ileri gitmek, insanların sigaraya bırakmalarına yardımcı olmayacak. Bu durum, yalnızca alışkanlığı bırakmak için mücadele eden sigara tiryakileri daha da cezalandıracak."


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