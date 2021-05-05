Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda Başbakanı evleniyor /05 Mayıs 2021 12:00

Yeni Zelanda Başbakanı evleniyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2019'da nişanlandığı ve çocuğunun babası olan Clarke Gayford ile nikah masasına oturma kararı aldı. Ülkede aralık- şubat arasına denk düşen yaz mevsiminde planlanan düğünün tam tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Suikaste kurban giden Pakistan Başbakanı Butto'dan sonra görevi başında anne olan 2. başbakan olarak tarihe geçen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern evlilik hazırlıklarına başladı.

Seçildiği dönem dünyanın en genç başbakanı unvanını alan ve koronavirüsle mücadelesiyle de göz dolduran kadın lider, nişanlısı Clarke Gayford ile yazın nikah masasına oturmayı düşünüyor. Coast Radio'ya kanalına konuşan Ardern, Gayford ile sonunda nikah tarihini netleştirdiklerini söyledi. Ardern, gelin bekarlığa veda partisi için ise fazla yaşlı hissettiğini anlattı.

?40 yaşındaki Ardern, Mayıs 2019'da uzun süredir birlikte olduğu 44 yaşındaki Gayford ile nişanlandı. Çiftin, yerli Maori dilinde 'aydınlık aşk' anlamına gelen Neve Te Aroha adlı 2 yaşında bir kızları var.

Yeni Zelanda, Güney Yarımküre'de bulunduğundan yaz mevsimi aralık- şubat arasını kapsıyor.


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