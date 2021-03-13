Yeni Zelanda Başbakanı'ndan tarihi bir açıklama daha

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Bu ülkenin Müslüman toplumu destekleme görevi var







Ardern, "Saldırılar, Yeni Zelanda'nın bir bütün, çok inançlı bir ulus olma kararlılığını daha da artırmalı. O güne dair çok şey söylendi. Kelimeler mucizeler yaratamaz, sadece iyileştirme gücüne sahiptirler. Bu, onları (kelimeleri) akıllıca kullanmamız gerektiği anlamına gelir. Ancak iyileştirici gücüne rağmen kelimeler, o gün olanları asla değiştirmeyecek. " diye konuştu.