Yeni Zelanda’da anlamlı etkinlik

AKP Rejiminin yürüttüğü nefret dili ve soykırım uygulamasına rağmen dünya ülkeleri Hizmet Hareketi mensuplarını bağrına basmaya devam ediyor. Türkiye’den binlerce kilometre uzaklıkta ve dünyanın en uzak ülkesi olarak bilinen Yeni Zelandalılar, ülkesine iltica eden 63 kişiden oluşan Hizmet Hareketi mensubunu, hazırladıkları program çerçevesinde evlerinde misafir ediyor. Yeni Zelanda’nın en popüler turistik beldesi olan Motueka Kasabası sakinleri, ülkeye iltica eden 14 aileye aynı zamanda 4 gün boyunca tatil yaptırmış olacaklar.













19-23 Ocak arasında misafirlerini ağırlayacak olan Yeni Zelandalılar, her bir aileyi evinde yatılı olarak ağırlayacak. Ayrıca, söz konusu tarihler arasında kasabanın tarihi ve turistik yerlerini gezdirilecekler.

The Guardian Gazetesi “A welcome Mat for visiting Turkish Refugee Families’ manşetiyle okuyucularına duyurduğu haber için tam sayfa yer ayırdı. Dört gün devam edecek olan program ile ilgili detaylara da yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı; “Yakın zamanda gelenler, Türkiye’deki politik nedenlerden dolayı ailelerini güvende tutmak için evlerini terk etmek zorunda kaldılar.











Tüm masrafların kasabanın değişik kurum ve kuruluşları tarafından karşılandığını belirten programın koordinatörü ve St. Andrews Motueka Uniting Church’ün Başkanı Janet Marsh, bunun bir ilk olduğunu söyledi. Mülteci olmanın bir tercih olmadığını, savaşlar ve siyasi düşüncelerden dolayı insanların ilticaya zorlandığına dikkat çeken Marsh, üç büyük İbrahimi dinde misafirperverliğin olduğunun altını çizdi. Yaşanan zulümden dolayı Yeni Zelanda’ya iltica etmiş Hizmet Hareketi mensuplarının kasabalı sakinlerce evlerde misafir edileceğini belirten Başkan Marsh; “Dört gün boyunca bu ailelerle birlikte akşam yemeği yiyeceğiz. Ev sahibi ailelerin yanı sıra, aynı zamanda gelen aileler tarafından hazırlanacak bu yemekleri güzel bir ortamda yemiş olacağız. Özellikle önümüzdeki pazar gününü “Mülteci Pazarı” olarak karşılayacağız. Ve bu mülteci pazarını da “The Welcome Mat” diye adlandırıyoruz. Evlerimizde ağırladığınız ailelere hediyeler verebiliriz. Çünkü hediyeleşme, birçok kültür ve inançta var, bizde de öyle” ifadelerini kullandı.