Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda’da korkunç manzara: Onlarca balina karaya vurdu /25 Kasım 2020 18:14

Yeni Zelanda’da korkunç manzara: Onlarca balina karaya vurdu

Yeni Zelanda’nın doğu yakası bugün yürek parçalayan görüntülere sahne oldu. Doğu sahilinin 800 kilometre açığında bulunan Chatham Adaları’nda onlarca balina ve yunus kumsala vurdu.

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Yeni Zelanda’nın doğu yakası bugün yürek parçalayan görüntülere sahne oldu. Doğu sahilinin 800 kilometre açığında bulunan Chatham Adaları’nda onlarca balina ve yunus kumsala vurdu.

Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC), durumun ihbar edilmesi üzerine kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını ancak 97 pilot balina ve 3 yunusun çoktan hayatını kaybetmiş olduğunu duyurdu.

DOC adına açıklama yapan Jemma Welch, 26 balinanın ekipler ulaştığında canlı olduğunu ancak çok zayıf düştüklerini söyledi.

Chatham Adaları’nda 1918’de kayıtlara geçen benzer bir olayda yaklaşık 1000 balina ölmüştü.
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