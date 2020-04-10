Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda korona virüsü yendi /10 Nisan 2020 17:28

Yeni Zelanda korona virüsü yendi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin koronavirüs salgınının üstesinden gelmeye yaklaştığını ve bir hafta sonra yasakların kaldırılacağını duyurdu.

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Başbakan Ardern, işverenlerin sosyal izolasyon kurallarının uygulanmasını temin etmeleri durumunda çalışanların işe dönmesine izin verileceğini belirtti.

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Sokağa çıkma yasağının hastalığın bulaşım zincirini kırdığını söyleyen Ardern, dün son 24 saatte 29 vaka tespit edildiğini, bunun son dört gündür yeni vaka sayısının üst üste düşüş göstermesi demek olduğunu belirtti.

19 Aralık’ta sınırlarını kapatan ülke, 26 Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Hürriyet'in aktardığı habere göre 1239 hasta bulunana Yeni Zelanda’da şimdiye kadar bir kişi hayatını kaybetti.
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