Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda OHAL ilan etti /25 Mart 2020 10:38

Yeni Zelanda OHAL ilan etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 205’e yükseldiği ülkede salgınla mücadele için olağanüstü hal edildiğini duyurdu.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yazılı açıklamasında, Kovid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla bu gece yarısından itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığını, ek tedbir olarak olağanüstü hal uygulamasının da yürürlüğe konulduğunu bildirdi.

Yurt dışından gelen Yeni Zelandalıların gümrük kapılarında teste tabi tutulacağını hatırlatan Ardern, virüs belirtisi tespit edilenlerin hazırlanan yerlerde karantinaya alınacağını kaydetti.

Başbakan Ardern, ulusal olağanüstü hal uygulamasını denetleyecek kurumlara, gıda, yakıt ve diğer temel malzemelerin korunması ve temini, kara, deniz ve hava trafiğini düzenleme, yolları ve halka açık yerleri kapatma, halka açık yerler de dahil olmak üzere herhangi bir yeri tahliye etme gibi yetkiler verildiğini duyurdu.

Dünyada yaşananların Yeni Zelanda’da yaşanmaması için böyle bir uygulama yaptıklarını vurgulayan Ardern, "Şimdilik, Yeni Zelandalılardan üzerlerine düşeni yapmalarını istiyorum. Evde kalın, zinciri kırın, hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’daki Olağanüstü Hal Mevzuatı, uygulamanın yedi gün boyunca yürürlükte kalmasına ve gerekli görüldüğünde uzatılmasına imkan sağlıyor.

Kovid-19 nedeniyle can kaybının yaşanmadığı Yeni Zelanda’da 205 kişi yeni tip koronavirüse yakalanmış durumda.
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