Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda'da 8.1, Yunanistan da ise 5.9 büyüklüğünde deprem /05 Mart 2021 00:07

Yeni Zelanda'da 8.1, Yunanistan da ise 5.9 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da ilk olarak 7,3 şiddetinde, ilerleyen saatlerdeyse 7,4 şiddetinde meydana gelen depremlerden sonra bu kez de 8.1 şiddetinde bir deprem meydana gelirken, Yunanistan'da da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Yeni Zelanda'da 8,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek tsunami uyarısı yapıldı.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajanı, ülkedeki Kermadec Adaları'nda 8,0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıklayarak, tsunami uyarısı yaptı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin şiddetini 8,1 olarak kaydetti.

Yeni Zelandalı yetkililer, Kuzey Adası ve Great Barrier Adası'nın doğu kıyısına yakın yerde oturanlara "tsunami tahliye bölgelerini terk ederek en yakın yüksek rakımlı bölgeye veya daha iç bölgelere gitme" çağrısı yaptı.

Bu, Yeni Zelanda'da bugün gerçekleşen 3. deprem oldu. Ülkede öğleden sonra ilk olarak 7,3 şiddetinde, ilerleyen saatlerdeyse 7,4 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

YUNANİSTAN DA YİNE SALLANDI

Yunanistan'da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Rasathanesi Yer Bilimleri Enstitüsü, Yunanistan saati ile 20.38’de meydana gelen depremin, merkez üssünün Larisa kentinin kuzey batısında yer alan Elassona kasabası yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yunanistan Depreme Karşı Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, yaptığı açıklamada, sallantının kendileri için beklenmedik bir gelişme olduğunu muhtemelen dün aynı bölgede meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle bağlantılı başka bir fay hattının faaliyete geçmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'da dün de aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larisa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16'da yerin 7,8 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamıştı.
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