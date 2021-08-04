Yeni Zelanda'da Arden'e 'aşıda yetersizlik' suçlaması

Kriz zamanlarındaki yönetim tarzıyla dünya çapından övgü alan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19 aşıları nedeniyle ülke içinde eleştirilerin hedefinde. Yeni Zelanda nüfusunun sadece yüzde 29'una iki doz Covid aşısı yapılmış olması nedeniyle, Ardern'in lideri olduğu İşçi Partisi'nin oy kaybettiği belirtildi.







Newshub/Reid araştırma şirketinin anketine göre, İşçi Partisi yüzde 9.7 oranında oy kaybetti. Partiye verilen destek oranının yüzde 43'e düştüğü belirtildi.





Genellikle koalisyonlarla yönetilen Yeni Zelanda'da, İşçi Partisi son seçimlerden bu yana tek parti çoğunluğuna sahip olacak oranda oya sahipti. Bu durumu 'sıradışı' olarak değerlendiren uzmanlar, son haftalardaki oy kaybını Covid'e karşı aşılama kampanyasının yavaş kalmasına bağladı.





2 Ağustos verilerine göre, Yeni Zelanda'da iki doz aşı olarak tamamen aşılanan kişilerin oranı yüzde 18. Tek doz olanların oranı ise yüzde 29.





The Guardian'ın haberine göre, İşçi Partisi'nin oy kaybını değerlendiren köşe yazarı Morgan Godfery, "Bazı insanların aşı tedarikinin yüksek viteste gerçekleşmesindeki başarısızlıktan mutsuz olduğu açık. İnsanlar bununla yakından ilgileniyor ve geçtiğimiz aylarda eleştirilecek şeyler oldu" dedi.





Haberde, Yeni Zelanda'da sol blokun hâlâ güçlü olduğu, İşçi Partisi'nin mevcut oranlarla tek parti hükümeti kuramamakla birlikte geleneksel koalisyon ortakları Yeşillerle sağlıklı bir çoğunluğa sahip olduğu belirtildi. Buna göre, Yeşillerin oy oranı son dönemde 1.4 puan artarak yüzde 8.5'e yükseldi.