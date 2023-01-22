Yeni Zelanda'da Başbakan belli oldu

Yeni Zelanda'da istifa edeceğini açıklayan Jacinda Ardern'den sonra yerine gelecek isim belli oldu. Ardern'in bırakacağını söylediği İşçi Partisi liderliği için tek aday olan Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins için parti içerisinde toplantı düzenlendi ve resmi olarak aday gösterildi.







44 yaşındaki Hipkins, İşçi Partisi liderliğine seçilerek başbakan oldu.





Yeni Zelanda Başbakanı Ardern görevi bırakıyor: Devam edersem zarar veririmYeni Zelanda Başbakanı Ardern görevi bırakıyor: Devam edersem zarar veririm





'HAYATIMIN EN BÜYÜK SORUMLULUĞU'

Hipkins, "Bu, hayatımın en büyük ayrıcalığı ve en büyük sorumluluğu" ifadelerini kullandığı yeni görevi için yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki zorluklar beni heyecanlandırıyor" dedi.





"Dünyanın en genç kadın başbakanı" olarak 2017'de göreve başlayan Ardern'in, "kadınlara ilham olduğunu" söyleyen Yeni Zelanda'nın yeni başbakanı, "Ardern, göz ardı edilen konuları gündeme getirdi" diye konuştu.





ARDERN'İN İSTİFA SÜRECİ

Jacinda Ardern, 19 Ocak'ta televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını söylemişti.





42 yaşındaki Ardern, ülkede 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.