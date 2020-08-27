Yeni Zelanda'da Camiye saldıran Irkçı saldırganın cezası belli oldu

Geçen yılın mart ayında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant, çıkarıldığı mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu, ülke tarihinde verilen ilk müebbet hapis cezası oldu.





Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yer alan iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişinin hayatını kaybetmesine ve 50 kişinin de yaralanmasına neden olan ırkçı Brenton Tarrant, Christchurch Yüksek Mahkemesi tarafından şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.





Kararı açıklayan yargıç Cameron Mander, "Böylesine korkunç kötü niyetleri kararlı bir şekilde reddeden bir yanıt vermek mahkemenin görevi" ifadelerini kullandı.





Stuff'ın haberine göre de Tarrant'ın işlediği suçu, 'acımasız ve şefkatsizliğin ötesinde' olarak nitelendiren Monder, Tarrant'a şunları söyledi:





"Eylemlerin insanlık dışıydı. Merhamet göstermedin. Sen sadece bir katil değil, aynı zamanda bir teröristsin. Aslında Yeni Zelanda'nın yaşam tarzına saldırmaya çalıştın."

Yargıç, söz konusu suça verilecek asgari bir hapis cezası süresinin olmadığını dile getirdi. Tarrant, böylelikle ülke tarihinde ilk müebbet hapis cezası alan suçlu oldu.





New Zealand Herald gazetesinde yer alan haberde ise Tarrant'ın karara herhangi bir itirazda bulunmadığı; o zamanki siyasi görüşlerinin gerçek olmadığını, dışlanmış hissettiğini ve topluma zarar vermek istediğini söylediği kaydedildi.





Haberde, gerçekleştirdiği eylemin bir terör saldırısı olduğunu kabul eden Tarrant'ın, 'ırkçı ve yabancı düşmanı olmadığını' iddia ettiği belirtildi.





Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.





Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 51 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi ise yaralanmıştı.