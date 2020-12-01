Yeni Zelanda'da haftada dört gün çalışma test ediliyor

Şirket, bu ülkedeki haftalık iş günü sayısını 4'e düşürerek esnek çalışma uygulamasının verimli olup olmadığını gözlemleyecek.







Euronews'in bildirdiğine göre, gelecek hafta başlayacak olan uygulama 2021'in aralık ayına kadar devam edecek.





Şirket bu kapsamda ülkedeki 81 personelin tamamının haftada 4 gün çalışma modeline katılacağını kaydetti.





Haftada dört çalışacak personelin ödemesi ise beş gün üzerinden ücretlendirilecek.





Unilever Yeni Zelanda Direktörü Nick Bangs, amaçlarının dört gün süresince çalışma saatlerini arttırmak değil, işin yapılış şeklini değiştirmek olduğunu söyledi. Bangs, "Ekibin yoğun dört gün çalıştığı bir duruma düşersek, amaçtan sapmış oluruz." ifadesini kullandı.





Şirket, Yeni Zelanda'daki pilot uygulamanın ardından sonuçları değerlendirecek ve olumlu geri dönüş alması halinde dünya genelindeki 155 bin çalışanını için bu sisteme geçirecek.





Geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda Başbakanı Jacinde Ardern, haftada 4 iş günü çalışma uygulamasını, ekonominin koronavirüs salgınının etkisinden kurtulmasına katkı sağlayacak bir fikir olarak deneyebileceklerini dile getirmişti.

