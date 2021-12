Yeni Zelanda'da sigaraya karşı radikal karar

ülkede sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Yeni Zelanda yönetimi, gelecek kuşakları bu zararlı alışkanlıktan korumak için gençlerin sigara satın almasını yasaklamaya hazırlanıyor.Gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen yeni sağlık yasası uyarınca 2008'den sonra doğanlar, ömür boyu sigara ya da tütün ürünleri satın alamayacak.Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Dr Ayesha Verall "Gençlerin sigaraya hiç başlamamalarını amaçlıyoruz" dedi.Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, sigara satışına getirilecek kısıtlamaların yanı sıra, tütüne erişimi ve sigaralardaki nikotin oranını azaltacak başka önlemler de alacak.Sigara kontrolleri artacak, sigarayı bakkal ve süpermarketlerden kaldırmak için sigara satışı yapılan yerlerin sayısı kısıtlanacak. Halen 8000 dükkanda sigara satılabiliyorken, bu rakam 500'ün altına inecek.Doktorlar ve ülkedeki sağlık görevlileri bugün açıklanan önlemleri memnunlukla karşıladı.Otago Üniversitesi'nden Profesör Janet Hook, önlemlerin insanların sigarayı bırakmasına veya zararı daha az olan ürünlere yönelmesine yardımcı olacağını ve gençlerin nikotin bağımlısı olma ihtimalini azaltacağını söyledi.Yeni Zelanda, ülkedeki sigara kullanımını 2025'e kadar yüzde 95 oranında azaltmak, zamanla da tamamen ortadan kaldırmak konusunda kararlı.Halen Yeni Zelanda'da yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 13'ü sigara kullanıyor. Bu oran, on yıl öncesine göre yüzde 5 azalma kaydetmiş. Ancak yerli Maori nüfus arasında sigara içenler çok daha fazla ve sigara kullanım oranı yüzde 31'i buluyor. Maoriler arasında hastalık ve ölümler de daha fazla.Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, her dört kanser vakasından birine sigaranın yol açtığını ve beş milyon nüfuslu ülkede önlenebilecek ölümlerin başlıca nedeninin sigara olduğunu bildiriyor.Tütün sanayi neredeyse on yılı aşkın bir süredir, yasa koyucuların hedefinde.Son yıllarda, duman yerine buhar çıkaran elektronik sigaralar Yeni Zelanda'daki genç kuşak arasında sigaradan daha popüler oldu.Ancak elektronik sigaralarda da nikotin bulunuyor ve Yeni Zelandalı yetkililer elektronik sigaraların tamamen zararsız olmadığı yolunda uyarıda bulunuyor.