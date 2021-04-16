Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda'dan sigarasız nesil için yeni önlemler /16 Nisan 2021 10:17

Yeni Zelanda'dan sigarasız nesil için yeni önlemler

Yeni Zelanda'da ülkenin 2025 yılına gelene kadar "sigarasızlığa" doğru ilerleme hedefi çerçevesinde gelecek nesilde sigara bağımlılığının önüne geçmeyi hedefleyen teklifler sunuldu.

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The Guardian'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda'da 2004 sonrasında doğanlara sigara ve tütün ürünleri satışını yasaklamaya kadar ilerleyebilecek şekilde yasal sigara içme yaşını yükseltme planı teklif edildi. Bir başka plan ise tütün ürünlerinde yer alan nikotin seviyesinde ciddi düşüşe gitmek, tütün ürünleri için minimum satış fiyatı belirlemek oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan Dr. Ayesha Verall, Yeni Zelanda'da her yıl 4 bin 500 kişinin tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. 

Verall, 2025 yılına gelindiğinde ülkede sigara içenlerin oranında ciddi bir düşüş beklediklerini ekledi.
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