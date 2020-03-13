Samanyolu Haber /Gündem / Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Çolak ile ilgili yeni karar /13 Mart 2020 22:05

Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Çolak ile ilgili yeni karar

Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gazetedeki görevine son verildiğini duyurdu. Çolak 'Operasyonun bir ayağı da içerideymiş, göremedik!' dedi.

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İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın görevine son verildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Çolak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime hiçbir mazeret gösterilmeksizin, son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi. Bu haksız ve saygısız eylemi izah edebilecek bir kelime bulamıyorum. Operasyonun bir ayağı da içerideymiş, göremedik!" dedi.

Yeniçağ uzantılı kişisel mail hesabının (çıkış evrakı tarafına tebliğ edilmeden) şifresinin değiştirildiğini ve hesabına girildiğini belirten Çolak "Tazminatımı da asgari ücret üzerinden vermeye kalkıyorlar. Bunlar suçtur! Milliyetçilik adı altında kul hakkı yiyenler, o hak elbet ayağınıza dolanacak!" diye yazdı.
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