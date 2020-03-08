Samanyolu Haber /Gündem / Yeniçağ yazarı Ağırel için karar çıktı /08 Mart 2020 19:18

Yeniçağ yazarı Ağırel için karar çıktı

Libya'daki MİT mensuplarıyla ilgili yapılan haberleri nedeniyle Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi.

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Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, cuma günü savcılığın daveti üzerine ifade vermeye gitmiş ve sonrasında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Ağırel çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ağırel'in serbest bırakılmasına savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Murat Ağırel hakkında tutuklanması talebiyle yakalama kararı çıkarttı.

Ağırel, emniyetteki işlerinin sona ermesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. 

İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ağırel hakkında tutuklama kararı verdi.
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