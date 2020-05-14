Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: ‘Erdoğan’ı üzecek iki gelişme’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ilişkin "Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" sözlerini Twitter’da paylaşması üzerine “Cumhur İttifakı’nda çatırmada” ve “erken seçim mi olacak” tartışmaları yaşanıyor.





Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek iki gelişme”ye dikkat çekiyor.





Erken seçime karar verecek kişinin “Erdoğan olmadığını” belirten Uğuroğlu, “AKP Genel Başkanı Erdoğan her ne kadar ‘siyasetin ustasıyım, reisiyim’ dese de erken seçime karar verecek kişi sadece kendisi değildir. Bu iradenin bir diğer sahibinin AKP'ye bugün için kayıtsız şartsız destek veren MHP genel başkanı Bahçeli olduğunun ilk sinyalidir Semih Yalçın'ın paylaşımı” ifadelerini kullanıyor.





Her geçen gün Millet İttifakı’nın güçlendiğine dikkat çeken Uğuroğlu, “CHP'li 11'in büyükşehir 220 belediyesinin halka verdiği çok önemli hizmetlerdir. AKP'nin ve Erdoğan hükümetinin CHP'li belediyelerin bağış kampanyalarını durdurma hatasıdır. Millete üç kuruşluk maskeyi dağıtamamasıdır. Dış kredi bulamaması, enflasyonu ve işsizliği önleyememesidir. - Ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek, Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA'dır” diyor.





Uğuroğlu, “Erdoğan’ı üzecek iki gelişme”ye ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşmeyi aktarıyor. Buna göre Kılıçdaroğlu, “Baskın erken Seçimde İYİ Partiye yaptığınız gibi Gelecek ve Dev Partilerine de grup kurma desteği verir misiniz?” sorusuna şöyle yanıt veriyor:





"Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli…"





Uğuroğlu, Erdoğan'ı üzecek ikinci gelişmenin ise Gelecek ve DEVA partilerinin Millet İttifakı’na katılacak olması olduğuna dikkat çekiyor.





Uğuroğlu, şöyle devam ediyor:





“Çünkü bu iki partinin liderleri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AKP'nin de Erdoğan'ın güçlü ve zayıf noktalarını çok iyi bilirler ve AKP'den büyük miktarda seçmen koparırlar… Onlar da güçlendirilmiş parlamenter rejimden yanalar… İki yıla yaklaşan sürede çöken partili cumhurbaşkanı yani tek adam rejiminin savunucusu cumhur ittifakıdır. Ki bu noktada Bahçeli'nin, ‘Ben yokum, haydi erken seçim yapalım’ demesi inanın hiçbir partiye sürpriz olmayacaktır. Dikkat ettiyseniz MHP'nin ortaya attığı erken seçim topuna AKP genel başkanı Erdoğan girmiyor…